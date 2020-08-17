В США за последние сутки выявлено более 42 тыс. случаев заражения COVID-19

За последние сутки в США выявлено 42 048 случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), скончался 571 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что в США до сегодняшнего дня выявлено 5 404 115 случаев заражения коронавирусом.

В стране от коронавируса скончались более 170 тыс. человек. Вылечились 1,8 млн. человек.