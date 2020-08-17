Выдан ордер на арест главы таможни по делу о взрыве в Бейруте

Ливанские следователи выдали ордер на арест главы таможенной службы республики Бадри Дахера по делу о взрыве в морском порту Бейрута. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ордер был выдан после того, как чиновник дал свои показания по делу. Отмечается, что следователи допрашивали начальника таможни в течение четырех часов.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 178 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. Губернатор Бейрута Марон Аббуд сообщил ТАСС, что на реконструкцию города потребуется от $12 до $15 млрд.