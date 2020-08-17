В Ливане объявили режим чрезвычайного санитарного положения

Власти Ливана приняли решение о введении режима чрезвычайного санитарного положения в двух крупнейших городах на севере страны - Триполи и Минья.

Об этом сообщил в понедельник телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники в Минздраве республики. 16 августа в стране было инфицировано рекордное число граждан - 439, а число умерших с 10 марта достигло 103 человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что оперативный штаб рассматривает сейчас вопрос о возобновлении на две недели действия строгих ограничений по всей стране. "Мы нуждаемся в таком мужественном решении, чтобы остановить усиливающуюся негативную динамику заражений коронавирусом", - сказал он. При этом Хасан подчеркнул, что власти не собираются закрывать международный аэропорт Рафика Харири в столице, который возобновил работу 1 июля.