США расширяют санкции против китайской Huawei

Министерство торговли США в понедельник, 17 августа, объявило о введнии санкций против 38 дочерних компаний китайской компании Huawei, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Кроме того, ведомство расширило действие поправок, согласно которым, иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei.

"Администрация президента Трампа видит Huawei тем, чем она является - подразделением государства слежки Коммунистической партии Китая (КПК), и мы действуем соответствующим образом. Сегодня наше правительство приняло несколько мер, чтобы защитить национальную безопасность США, частную жизнь наших граждан и неприкосновенность нашей сети 5G от вредоносного влияния Пекина", - говорится в заявлении госсекретаря США.

"Да, мы не хотим их оборудования, потому что они шпионят за нами", - прокомментировал в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп.

Он назвал Huawei "катастрофой", обвинив ее в том, что она "делала все, что ей вздумается", на территории США.

Трамп также высказался против обмена информацией между компетентными органами США и Великобритании, если последние будут пользоваться технологическими наработками Huawei.

"Мы очень любим Скотленд-Ярд, но мы не станем иметь дело с ним. Потому что если он использует системы Huawei, то позволяет ей шпионить за собой и за нами", - пояснил президент.

Он напомнил, что его администрация прилагает усилия для того, чтобы убедить американских союзников в Европе отказаться от наработок Huawei.