В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4 666 до 4 677, скончались еще 11 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По данным на утро понедельника, в Москве было выявлено более 253 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 198 тыс. заболевших выздоровели.