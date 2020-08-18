Грузия продлила запрет на авиарейсы

Правительство Грузии продлило ограничение на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщило издание Грузия Онлайн со ссылкой на Агентство гражданской авиации страны, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Запрет не распространяется на рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги, которые продолжат выполняться авиакомпаниями Air France, Lufthansa и airBaltic.

Решение о поэтапном восстановлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемической ситуации, отметили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

При этом ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжит выполнять чартерные рейсы, согласованные с правительством.

Грузия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами с марта. В начале августа прямые рейсы возобновили Air France, Lufthansa и airBaltic.