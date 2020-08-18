Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 августа

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 18 августа превысило 21,8 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, за все время в мире были заражены 21 826 342 человека. Прирост числа инфицированных за сутки составил более 212 тысяч. За весь период пандемии скончались 773 152 заболевших, 13,8 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (число зараженных превысило 5,4 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (3,35 миллиона человек), Индия (2,6 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (более 925 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (589,8 тысяч). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 170 493 человека. В Бразилии число умерших превысило отметку 108 тысяч, в Индии - 51 тысячу человек.