Глава Минэнерго России заразился коронавирусом

Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом, сообщил во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Как уточнили в Минэнерго, глава ведомства переносит коронавирус бессимптомно. Он чувствует себя хорошо и планирует принять участие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится по видеосвязи 19 августа, сообщил официальный представитель Минэнерго.

Новак принимал участие в поездке премьер-министра Михаила Мишустина по Дальнему Востоку, но закончил ее досрочно. Глава правительства пожелал главе Минэнерго выздоровления.