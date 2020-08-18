https://news.day.az/world/1263175.html В Германии упал воздушный шар, есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО
В Германии упал воздушный шар, есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО
В федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии упал воздушный шар с восьмью людьми на борту. Об этом сообщает издание Merkur во вторник, 18 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Шар упал за сильного порыва ветра перед посадкой. Корзину резко потянуло к земле, и возле железнодорожного пути он застрял в ветвях.
С деревьев людей снимали более сотни спасателей, из-за чего движение поездов пришлось на время остановить.
В результате инцидента пилот погиб, все семь пассажиров получили ранения, двое из них - серьезные.
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