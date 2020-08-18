В России за сутки выявили 4 748 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 748, это минимум с 20 апреля. Общее количество инфицированных достигло 932 493, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, суточный рост третий день не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0,0%), Чукотском автономном округе (0,0%), Республике Карелия (0,1), Московской области (0,2%), Забайкальском крае (0,2%), Смоленской области (0,2%), Брянской области (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Республике Калмыкия (0,2).

В частности, новые 693 случая выявлены в Москве, 157 - в Санкт-Петербурге, 149 - в Свердловской области, 145 - в Московской области, 128 - в Ставропольском крае.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 527. Согласно данным штаба, всего выздоровели уже 742 628 человек, что составляет 79,6% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ. В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 173 993 человека.