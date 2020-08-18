В Армении за сутки выявили 145 случаев заражения коронавирусом в Армении, за время - 41 846.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 832 человека (плюс 8 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 245 (плюс 1 за минувшие сутки).