https://news.day.az/world/1263238.html В Бейруте продлили чрезвычайное положение после взрыва
В Бейруте продлили чрезвычайное положение после взрыва
В Бейруте еще на месяц продлили режим чрезвычайного положения, введенного после взрыва в порту 4 августа, сообщает AFP.
Сразу после взрыва был введен двухнедельный режим чрезвычайного положения, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что власти Ливана отказались от проведения международного расследования причин и обстоятельств взрывов.
Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, исследование образцов почвы, взятых в порту Бейрута, показало, что объект не подвергался ракетному обстрелу.
"Анализ образцов почвы из порта не выявил следов ракетного обстрела", - говорится в сообщении.
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