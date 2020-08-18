В Бейруте продлили чрезвычайное положение после взрыва

В Бейруте еще на месяц продлили режим чрезвычайного положения, введенного после взрыва в порту 4 августа, сообщает AFP.

Сразу после взрыва был введен двухнедельный режим чрезвычайного положения, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что власти Ливана отказались от проведения международного расследования причин и обстоятельств взрывов.

Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, исследование образцов почвы, взятых в порту Бейрута, показало, что объект не подвергался ракетному обстрелу.

"Анализ образцов почвы из порта не выявил следов ракетного обстрела", - говорится в сообщении.