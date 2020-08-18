https://news.day.az/world/1263248.html Нефтяной фонд Норвегии в первом полугодии 2020 года потерял около €18 млрд

Нефтяной фонд Норвегии в первом полугодии 2020 года потерял около €18 млрд

В мире, 18 августа 2020 13:05 435
Нефтяной фонд Норвегии в первом полугодии 2020 года потерял около €18 млрд

Государственный пенсионный фонд Норвегии, который пополняется за счет нефтяных доходов, в первом полугодии 2020 года понес убытки в размере 188 млрд норвежских крон (около €18 млрд) на фоне пандемии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба фонда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В первом полугодии 2020 года фонд понес убытки в размере -3,4%, что соответствует 188 млрд крон", - говорится в сообщении.

"В этот период были большие колебания на рынках акций. Год начался оптимистично, но настроение на рынках поменялось, когда коронавирус стал распространяться в глобальном масштабе. Несмотря на то, что ситуация улучшилась во втором квартале, мы продолжаем наблюдать значительную неопределенность", - прокомментировал финансовый результат фонда замглавы Norges Bank Investment Management Тронд Гранде.

Объем фонда составляет $1 трлн. Весной правительство Норвегии заявило, что в 2020 году почти в два раза увеличит расходы из него по сравнению с первоначальным планом, представленным в октябре. Для ликвидации последствий пандемии коронавируса правительство намерено использовать 419,6 млрд норвежских крон (€38 млрд) из средств фонда. Эта сумма на 174,4 млрд крон (€17,7 млрд) выше, чем закладывалось в проекте бюджета, который был опубликован в октябре.

 

Число случаев заражения новым коронавирусом в Норвегии за сутки увеличилось на 55 и достигло 10 060. Уже более недели суточный прирост новых случаев составляет несколько десятков человек в сутки, в среднем 50, что гораздо выше показателей начала июля. Как указала газета Verdens Gang, тенденция роста количества случаев заражения возобновилась впервые с начала апреля. За время пандемии в стране от последствий заражения коронавирусной инфекцией умер 261 человек, 95% инфицированных выздоровели.

Первый случай заражения коронавирусом в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны ввело запрет на въезд иностранцев, у которых нет вида на жительство, также был введен контроль на границах внутри Шенгенской зоны. С 15 июня Норвегия открыла границы для стран Северной Европы, кроме Швеции, а с 15 июля сняла ограничения для еще порядка 20 стран. Однако 12 августа власти вновь выступили с рекомендацией избегать поездок за границу в любые страны без острой необходимости.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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