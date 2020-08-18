В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 168 человек

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 168 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 19972.

За последние сутки в Иране выявлено 2385 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 347835.