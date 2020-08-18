Бейрут приходит в себя после мощнейшего взрыва в порту

Бейрут продолжает приходить в себя после мощнейшего взрыва в порту, который унес десятки жизней, уничтожил сотни зданий и оставил без крыши над головой сотни тысяч человек.

Мировое сообщество пообещало стране, оказавшейся на грани политического и экономического кризиса, $300 млн на восстановление. Жители одного из самых бедных районов города не надеются на помощь государства и пытаются обойтись своими силами.

Однако что-то потеряно безвозвратно. Девятилетний Эли, которого мать во время взрыва прикрыла своим телом, теперь даже от хлопка в ладоши вздрагивает и заливается слезами.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фотогалерее, что стало с обитателями Карантины.