ВОЗ призывает к повсеместной вакцинации против гриппа в 2020 году

Повсеместная вакцинация против гриппа в этом году поможет снизить нагрузку на больницы и упростить борьбу с COVID-19. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве старший советник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлворд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Когда в большинстве стран мира вы спрашиваете [представителей] больниц, как им удалось увеличить количество коек [для экстренного размещения зараженных коронавирусом], они в большинстве случаев отвечают, что задействовали ресурсы, подготовленные для борьбы с гриппом <...> Поэтому важно усилить вакцинацию от гриппа, поскольку в этом году нам нужны эти ресурсы, чтобы бороться с COVID-19", - отметил Эйлворд.

В ВОЗ также считают, что необходимо продолжать делать тесты на наличие вируса гриппа. "Нужно продолжать тестирование на грипп по всему миру наряду с тестами на наличие коронавируса", - подчеркнула эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 21,8 млн человек, около 775 тыс. умерли.