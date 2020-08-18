В ВОЗ рассказали об умирающей от коронавируса молодежи

Представитель программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове рассказала, как некоторые представители молодежи тяжело переносят коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эпидемиолога, молодых людей не следует обвинять в том, что они хотят жить нормальной жизнью.

При этом Керхове акцентировала внимание на угрозе несоблюдения правил.

"Мы видим молодых людей, которые попадают в отделения интенсивной терапии. Молодые люди умирают от этого вируса", - напомнила она.