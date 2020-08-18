В США за сутки выявили более 35 тысяч случаев коронавируса

В США за минувшие сутки выявили 35 112 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Скончались за последние 24 часа 455 пациентов.

С начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировали 5 444 115 заболевших COVID-19. Умерли 170 559 человек, выздоровели - 1 865 580.