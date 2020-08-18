https://news.day.az/world/1263379.html В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

В мире, 18 августа 2020 18:25 200
В Грузии произошло землетрясение

Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии зафиксировал землетрясение магнитудой 3,8, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно данным центра, землетрясение произошло в селе Даба Джава в 133 километрах к северо-западу от Тбилиси, в 15:50 по тбилисскому времени.

Эпицентр находился на глубине 13 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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