https://news.day.az/world/1263379.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии зафиксировал землетрясение магнитудой 3,8, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Согласно данным центра, землетрясение произошло в селе Даба Джава в 133 километрах к северо-западу от Тбилиси, в 15:50 по тбилисскому времени.
Эпицентр находился на глубине 13 километров.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
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