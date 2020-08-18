Вспышка коронавируса произошла среди китайских рабочих в Израиле

Локальная вспышка коронавируса произошла среди китайских рабочих в израильском городе Петах-Тиква вблизи Тель-Авива. Об этом во вторник сообщило посольство КНР в Израиле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, министерство здравоохранения Израиля распорядилось провести тестирование в поселении китайских рабочих, расположенном в этом населенном пункте. "В настоящее время коронавирусная инфекция выявлена у 90 человек, во всех случаях болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайской дипмиссии.

Китайские рабочие с положительным результатом теста на COVID-19 были направлены на карантин или в больницы для прохождения лечения. Граждане КНР с отрицательным тестом должны пройти повторное исследование после самоизоляции по месту жительства, чтобы избежать расширения масштабов распространения инфекции.

17 августа министерство здравоохранения Израиля сообщало о 1 597 новых выявленных случаях заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировано более 94 тыс. случаев заболевания, а общее количество летальных исходов приблизилось к 700.