Кабмин Японии опроверг слухи об ухудшении здоровья премьера страны

Слухи о якобы ухудшающемся состоянии здоровья премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который 17 августа прошел медицинское обследование в токийской больнице, являются преувеличением реального положения дел. Об этом во вторник заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поступали запросы касательно различных слухов, в частности, о госпитализации премьера, они являются преувеличением. Обследование было проведено в рамках его выходного", - сказал Суга в эфире телеканала BS-Nittere. Вместе с тем он отметил, что ранее советовал Абэ "отдохнуть еще некоторое время".

По мнению агентства Kyodo, генеральный секретарь фактически подтвердил информацию о накапливающейся усталости главы правительства, вызванной постоянной необходимостью разработки мер против распространения нового коронавируса.

В начале августа в японском еженедельнике Flash появилась информация, что Абэ 6 июля стало плохо в его рабочем кабинете. Источники издания утверждают, что у премьера была рвота с кровью. После этого в его графике был пятичасовой пробел. Кроме того, глава правительства Японии в последнее время достаточно рано возвращается в свой дом в районе Томигая. Также пресс-конференции премьера стали проводиться реже.

В 2007 году у Абэ были проблемы с кишечником, в результате болезни он подал в отставку, и его первый премьерский срок продлился всего год. Тогда сообщалось, что он переболел язвенным колитом.