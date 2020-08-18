Малайзия не исключает закупку российской вакцины от коронавируса

Власти Малайзии не исключили приобретения российской или китайской вакцин от коронавируса после получения всей необходимой информации. Об этом сообщил во вторник во время видеоконференции генеральный директор Минздрава Хишам Абдула, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, мы будем инвестировать или закупать препараты, если будут получены подтверждающие [их эффективность] данные", - указал чиновник. "Перед тем как приобреcти вакцины, мы должны увидеть их эффективность и побочные эффекты, сейчас ожидаем последней информации по разработкам", - указал представитель Минздрава.

Вместе с тем Хишам признал, что "возникает очень много вопросов, и пока отсутствует информация по вакцинам".