https://news.day.az/world/1263414.html Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю
Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили во вторник вечером одну ракету по территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает ТАСС.
"Засечен пуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории", - говорится в заявлении.
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