https://news.day.az/world/1263417.html В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает ТАСС.
"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умерли 4 687 человек с коронавирусом.
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