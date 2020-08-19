ВОЗ: "Нужны дополнительные меры против Covid-19"

Франция ужесточает меры по борьбе с распространением коронавируса. Министр труда Элизабет Борн заявила, что с 1 сентября будет действовать обязательный масочный режим на всех предприятиях, за исключением индивидуальных офисов, где сотрудники сидят в одиночестве. Она подчеркнула, что страна должна любой ценой избежать повторного введения самоизоляции, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Между тем в испанском автономном сообществе Страна Басков вводится запрет на массовые собрания, вместе могут находиться не более 10 человек.

А в Бельгии ситуация немного улучшилась - за последнюю неделю темпы заражения коронавирусной инфекцией в целом по стране снизились на 14%, но вместе с тем Брюссель становится новым очагом.

Бельгийские дети могут вернуться в школу 1 сентября, а старшеклассники будут учиться дистанционно. Профессор богословия Ливен Буве говорит: "Я очень доволен. Образование в нашем обществе - приоритетная задача. Мы можем организовать упорядоченное возвращение учащихся в школы. Нам удалось найти баланс между аргументами вирусологического контроля и педагогическими критериями".

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что коллективный иммунитет не поможет побороть COVID-19 и мировому сообществу необходимо сосредоточиться на поиске дополнительных мер, которые позволили бы ограничить распространение коронавируса.