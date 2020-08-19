https://news.day.az/world/1263432.html Куба начнет клинические испытания своей вакцины против COVID-19 - на следующей неделе

Куба начнет клинические испытания своей вакцины против COVID-19 - на следующей неделе

В мире, 19 августа 2020 09:34 212
Куба начнет клинические испытания своей вакцины против COVID-19

Кубинские медики планируют 24 августа начать первый этап клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса нового типа.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Prensa Latina.

Отмечается, что разработанный местными специалистами препарат Soberana 01 введут 676 добровольцам в возрасте от 19 до 80 лет. Полностью завершить испытания планируется в январе 2021 года.

К настоящему времени врачи выявили 3 408 случаев заражения коронавирусом на территории карибской страны, 88 человек умерли, выздоровели 2 794 пациента.

Yeni dəyərlər yaratmaq üçün #dəyişirik Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане пройдут очередные вступительные экзамены - Дата 09:59, Общество 0
Новые iPhone показали в чехлах - ФОТО 09:55, Технологии 55
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня 09:49, Политика 97
Ученые "взвесили" океанический пластик - ВИДЕО 09:45, В мире 138
Последствия сильного ливня в России - ФОТОРЕПОРТАЖ 09:41, В мире 162
В Азербайджане откроются еще три центра развития малого и среднего бизнеса 09:37, Экономика 190
Куба начнет клинические испытания своей вакцины против COVID-19 - на следующей неделе 09:34, В мире 210
В Азербайджане создана новая специальность по среднему спецобразованию 09:27, Общество 275
Названы замедляющие работу смартфона приложения 09:23, Технологии 320
Раскрыт неизвестный механизм заражения коронавирусом 09:15, Медицина 422
Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США 09:09, В мире 351
ВОЗ: "Нужны дополнительные меры против Covid-19" - ВИДЕО 09:04, В мире 410
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 августа 09:00, В мире 441
Президент Мали объявил о своей отставке 08:47, В мире 442
Как армянские миллиардеры Россию разграбили - расследование российского издания 08:30, Политика 933
На учениях с Турцией Азербайджан показал, как именно будет освобожден Карабах - Шаир Рамалданов для Day.Az 08:00, Политика 949
Xərçəngi erkən mərhələdə aşkar etmək olar - Bu 8 əlamətə DİOQƏT 07:40, Azərbaycanca 1 473
Трамп отложил торговые переговоры с Китаем 07:35, В мире 733
Daha 400 Azərbaycan vətəndaşı Rusiyadan Vətənə qayıdıb 07:18, Azərbaycanca 844
ОПЕК+ подведет итоги крупнейшего в истории сокращения добычи нефти 07:08, Экономика 880
Alimlər qocalma prosesini sürətləndirən amilləri açıqladı 06:47, Azərbaycanca 1 299
Это масло нельзя употреблять для жарки 06:03, Это интересно 2 555
Названы самые опасные продукты для собак 05:03, Это интересно 1 917
Самые вредные продукты для завтрака - список 05:01, Это интересно 2 508
Koronavirusdan sonra ciyərləri belə bərpa edin 03:44, Azərbaycanca 2 213
Sol böyrü üstə yatmayın - Həkim səbəbi açıqladı 03:38, Azərbaycanca 2 256
Ученые связывают падение смертности от COVID с новой мутацией вируса 03:17, Медицина 1 963
Pandemiya dövründə B qrupundan olan vitaminlərə ehtiyac nədən yaranır və onları necə əldə etməli? 02:26, Azərbaycanca 2 309
Ağrıkəsicidən 10 qat daha güclüdür - Bilmədiyimiz MÖCÜZƏ 02:08, Azərbaycanca 2 609
Симптомы коронавируса проявляются в определенном порядке 01:03, Медицина 2 759
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом 00:48, В мире 2 011
Professordan PEYVƏND XƏBƏRDARLIĞI 00:41, Azərbaycanca 2 846
Sadəcə bu qidalarla immunitetinizi gücləndirə, xəstəliklərə qalib gələ bilərsiniz 00:26, Azərbaycanca 2 813
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü: “Paşinyan hökuməti aciz vəziyyətdədir” 18 августа 23:46, Azərbaycanca 2 626
Şahmar Mövsümov və Hikmət Hacıyev aktyor və rejissor Ərtoğrul Kamalovla görüşüb 18 августа 23:45, Azərbaycanca 2 472
Джамиль Гасанлы решил побеларусить: баллада о маразме - ТЕМА ДНЯ 18 августа 23:38, Политика 3 173
Врач назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом 18 августа 23:35, Медицина 11 330
За бравадой армян о Гяндже не стоит ничего - один только страх 18 августа 23:34, Политика 2 846
Названы безопасные способы делать покупки во время пандемии 18 августа 23:05, Это интересно 6 177
Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю 18 августа 22:59, В мире 2 753
МИД Ирана призвал США положить конец своему присутствию в Афганистане 18 августа 22:36, В мире 2 783
Как коронавирус заражает человека - последние данные 18 августа 22:20, Медицина 13 017
Лига чемпионов: «Карабах» разгромил «Силекс» - ФОТО 18 августа 22:10, Спорт 2 097
Virusdan qoruyan möcüzəvi BİTKİ 18 августа 21:50, Azərbaycanca 3 511
В Азербайджане выявлены нарушения требований санитарной гигиены в 107 объектах 18 августа 21:33, Общество 3 132
Эмин Амруллаев провел переговоры с послом Великобритании и главой Британского совета в Азербайджане - ФОТО 18 августа 21:17, Общество 3 209
В Баку откроется еще одна линия экспресс-автобусов - УЖЕ ЗАВТРА 18 августа 21:13, Общество 3 706
В Азербайджане стартует проект "Поговорим о Карабахе" - ВИДЕО 18 августа 21:12, Политика 3 199
Состоялась встреча с группой известных деятелей культуры и искусства - ФОТО 18 августа 20:50, Политика 6 464
Магеррам Алиев: Военные учения Азербайджана и Турции - последнее предупреждение для Армении 18 августа 20:40, Политика 3 481
Marks & Spencer уволит 7000 сотрудников 18 августа 19:55, В мире 3 563
За нарушение карантинного режима наказаны 16 работников юстиции 18 августа 19:47, Общество 3 874
В Сирии погиб российский генерал 18 августа 19:38, В мире 3 857
В «Ливерпуле» выявлен зараженный коронавирусом 18 августа 19:33, Спорт 3 525
Обнародованы результаты экзаменов, проведенных 29 и 30 июля 18 августа 19:25, Общество 3 720
Пашинян в телеэфире ВВС вновь выставил себя на посмешище - депутат 18 августа 19:20, Политика 3 778
Малайзия не исключает закупку российской вакцины от коронавируса 18 августа 19:12, В мире 3 629
Кабмин Японии опроверг слухи об ухудшении здоровья премьера страны 18 августа 19:00, В мире 3 612
Вспышка коронавируса произошла среди китайских рабочих в Израиле 18 августа 18:48, В мире 3 754
Гочаг Аскеров выступит на фестивале в Нью-Йорке - ФОТО 18 августа 18:36, Культура 3 750
В Грузии произошло землетрясение 18 августа 18:25, В мире 3 908
Bir qrup tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimi ilə görüş keçirilib - FOTO 18 августа 18:22, Azərbaycanca 3 755
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 159 пациентов - заразился 131 - ФОТО 18 августа 18:12, Общество 6 112
В ВОЗ рассказали об умирающей от коронавируса молодежи 18 августа 18:05, В мире 4 119
Bank of Baku-dan tibb işçilərinə illik 15%-lə 70.000 AZN-dək KREDİT (R) 18 августа 17:57, Экономика 3 803
В США за сутки выявили более 35 тысяч случаев коронавируса 18 августа 17:49, В мире 3 847
Сингапур расширил список стран для транзита через местный аэропорт 18 августа 17:40, В мире 3 916
Amazon вложит свыше $1,4 млрд в новые офисы в шести городах США 18 августа 17:33, В мире 3 853
ВОЗ призывает к повсеместной вакцинации против гриппа в 2020 году 18 августа 17:27, В мире 4 057
Закир Гасанов: Молодежь должна быть солидарна 18 августа 17:22, Политика 4 137
Когда начнется выплата единовременного пособия в 190 манатов за август? - Официально 18 августа 17:18, Экономика 5 413
Сотни туристов заблокированы на итальянском острове из-за коронавируса 18 августа 17:13, В мире 4 102
В Азербайджане продлили срок действия пенсионных карт 18 августа 17:07, Общество 4 858
Армянские группировки захватывают юг России - расследование Евгения Михайлова - ВИДЕО 18 августа 17:03, Политика 5 469
Новое достижение азербайджанских судей по TeamGym 18 августа 17:02, Спорт 4 004
Chenot Palace Gabala готов вновь распахнуть двери для посетителей - ФОТО - ВИДЕО (R) 18 августа 17:00, Туризм 4 352
В Омане сменился министр иностранных дел 18 августа 16:57, В мире 4 100
В Азербайджане завершается возвращение выплат в связи с Хаджем 18 августа 16:53, Общество 4 059
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Афганистана 18 августа 16:49, Политика 4 181
Закир Гасанов встретился с молодежью 18 августа 16:46, Политика 4 207
Назначен глава азербайджанской делегации на "Евровидении" - ФОТО 18 августа 16:36, Шоу-бизнес 4 329
Какие послания получил премьер-министр Никол Пашинян в ходе интервью на “HARDtalk”? - ФОТО 18 августа 16:33, Политика 4 426
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению 18 августа 16:27, Общество 5 748
Сервисы и приложения Microsoft прекратят поддержку Internet Explorer 18 августа 16:16, Технологии 4 273
Эльчин Гулиев рассказал о попытках Армении выдвинуть свои боевые позиции в сторону госграницы 18 августа 16:02, Политика 4 478
Бейрут приходит в себя после мощнейшего взрыва в порту - ФОТОРЕПОРТАЖ 18 августа 15:55, В мире 4 308
Бестолковые суждения Пашиняна в телеэфире ВВС показали полную ущербность политики Армении - Депутат 18 августа 15:45, Политика 4 313
Прибыль Walmart выросла на 40% 18 августа 15:37, В мире 4 423
Глава ВОЗ призвал все государства присоединиться к партнерской программе по вакцинам 18 августа 15:24, В мире 4 451
В Армении протестующие перекрыли международную трассу 18 августа 15:11, Политика 4 791
В Азербайджане началась регистрация в группы дошкольной подготовки 18 августа 15:05, Общество 4 641
ВОЗ: Новый коронавирус - один из самых сложных вызовов для медицины 18 августа 14:57, Медицина 4 744
TƏBİB рассказал о проведении серологических тестов 18 августа 14:49, Общество 4 741
МВД проводит спецоперацию в Баку - есть задержанные 18 августа 14:45, Общество 6 106
Иран и Турция возобновляют авиасообщение - Дата 18 августа 14:42, Туризм 4 772
Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха на переговорах с послом Турции 18 августа 14:36, Политика 4 647
В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 168 человек 18 августа 14:27, В мире 4 602
Армения провоцирует новую большую войну на Южном Кавказе - Российская пресса 18 августа 14:18, Политика 6 748
Президент Ильхам Алиев внес изменения в Положения о "Службе ASAN" и министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана 18 августа 14:14, Политика 4 736
В Амазонии снова запылали дождевые леса - ВИДЕО 18 августа 14:10, В мире 4 670
Азербайджанские экспортеры встретятся с покупателями из ОАЭ и России 18 августа 13:54, Экономика 4 748
В азербайджанских тюрьмах появятся библиотеки и спортплощадки 18 августа 13:50, Общество 5 051
В Азербайджане в 2 раза увеличили лимит по банковским картам - ОФИЦИАЛЬНО 18 августа 13:47, Экономика 5 829
Сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви обратились к лидерам G20 18 августа 13:44, Политика 4 787
Назван район Баку с самым высоким процентом заражения коронавирусом 18 августа 13:39, Общество 5 689
Аграрные услуги станут более доступными для азербайджанских фермеров 18 августа 13:34, Экономика 4 785
Обнародована статистика заражения COVID-19 по регионам Азербайджана 18 августа 13:28, Общество 5 248
В Азербайджане проходит экзамен по приему учителей на работу - ФОТО 18 августа 13:21, Общество 4 897
В Гедабеке произошло смертельное ДТП 18 августа 13:12, Общество 5 251
Нефтяной фонд Норвегии в первом полугодии 2020 года потерял около €18 млрд 18 августа 13:05, В мире 4 865
Американские военные возьмут на вооружение саранчу 18 августа 12:52, В мире 5 223
В Бейруте продлили чрезвычайное положение после взрыва 18 августа 12:43, В мире 5 093
Ричард Хогланд: МГ ОБСЕ следовало бы предоставить наблюдателей на линии соприкосновения войск с целью предотвращения насилия 18 августа 12:34, Политика 5 235
Индонезия пока не откроется для иностранных туристов 18 августа 12:26, Туризм 5 177
МЧС предотвратило взрыв на бакинском пляже - ВИДЕО 18 августа 12:22, Общество 6 107
В Армении за сутки выявили 145 случаев заражения коронавирусом 18 августа 12:18, В мире 5 158
В Украине за сутки выявили 1 616 новых случаев COVID-19 18 августа 12:11, В мире 5 084
Азербайджан и Иран укрепляют отношения совместными проектами - Вице-президент Ирана 18 августа 12:03, Политика 5 230
Азербайджанская нефть вновь подорожала 18 августа 11:57, Экономика 5 253
В России за сутки выявили 4 748 случаев заражения коронавирусом 18 августа 11:52, В мире 5 250
В Баку открылись кафе и рестораны - ФОТО 18 августа 11:47, Общество 6 605
Илон Маск впервые вошел в топ-4 богатейших людей мира 18 августа 11:43, В мире 5 347
Перенесшего инсульт Михаила Ефремова доставили в суд 18 августа 11:37, Шоу-бизнес 5 410
Драгметаллы в Азербайджане подорожали 18 августа 11:33, Экономика 5 239
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Узбекистана в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО 18 августа 11:30, Политика 5 543
Владельцев кафе и ресторанов в Азербайджане строго предупредили 18 августа 11:22, Общество 5 591
Huawei лишат обновлений Android 18 августа 11:18, Технологии 5 420
Названа стоимость китайской вакцины от коронавируса 18 августа 11:13, Медицина 6 542
США запретили своим гражданам летать рейсами армянских авиакомпаний - вслед за Европой 18 августа 11:10, Политика 6 631
ГЭЦ обратился к участникам экзаменов 20 и 21 августа 18 августа 11:07, Общество 5 522
Бакинская полиция усилила контроль за соблюдением карантина 18 августа 11:02, Общество 5 822
В России с успехом прошла премьера новой постановки балета "Тысяча и одна ночь" - ФОТО 18 августа 10:59, Культура 5 866
Кредиты от Yelo Bank - за 7 минут и в 10-кратном размере зарплаты (R) 18 августа 10:55, Экономика 5 373
Новшество от Международного Банка Азербайджана (R) 18 августа 10:46, Экономика 5 746
Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook 18 августа 10:39, Технологии 5 515
В Японии четыре вакцины от коронавируса проходят испытания 18 августа 10:30, Медицина 5 631
В Германии упал воздушный шар, есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО 18 августа 10:26, В мире 5 675
Полиция Баку провела рейды в известных маркетах - есть оштрафованные 18 августа 10:22, Общество 8 506
Жена Пашиняна оскандалилась - Карабах это Азербайджан - ФОТОФАКТ 18 августа 10:19, Политика 9 040
Еще одна американская корпорация решила побороться за TikTok 18 августа 10:14, Технологии 5 659
Глава Минэнерго России заразился коронавирусом 18 августа 10:07, В мире 5 771
Названы сроки поступления на рынок китайской вакцины от коронавируса 18 августа 10:05, Медицина 5 890
В Гааге без света остались почти 40 тысяч домов - ФОТО - ВИДЕО 18 августа 09:59, В мире 5 519
Гостаможня Азербайджана разрабатывает единый электронный портал 18 августа 09:54, Экономика 5 646
Жара в Токио привела к гибели 79 человек 18 августа 09:49, В мире 5 771
Коронавирус в Европе: попытка предотвратить вторую волну - ВИДЕО 18 августа 09:45, В мире 5 713
Продлены сроки регистрации исков кредиторов 4 закрывшихся азербайджанских банков 18 августа 09:39, Экономика 5 794
Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore 18 августа 09:34, Технологии 5 836
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 18 августа 09:30, Политика 5 864
В Азербайджане создадут страховые резервы по обязательному медстрахованию 18 августа 09:26, Общество 5 883
Еще новости