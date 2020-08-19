Куба начнет клинические испытания своей вакцины против COVID-19 - на следующей неделе

Кубинские медики планируют 24 августа начать первый этап клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса нового типа.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Prensa Latina.

Отмечается, что разработанный местными специалистами препарат Soberana 01 введут 676 добровольцам в возрасте от 19 до 80 лет. Полностью завершить испытания планируется в январе 2021 года.

К настоящему времени врачи выявили 3 408 случаев заражения коронавирусом на территории карибской страны, 88 человек умерли, выздоровели 2 794 пациента.