Последствия сильного ливня в России

В результате сильного ливня в Екатеринбурге затопило одну из самых популярных в городе дорог.

В городском управлении ГИБДД сообщили, что улица Шефская под мостом на улице Блюхера остается недоступной для автомобилистов.

По сообщениям горожан в социальных сетях, некоторые автомобили не смогли проехать по затопленной дороге и заглохли. Сейчас пропускаются только большегрузы и автобусы. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы на ливневке, которые планируется закончить до конца дня.

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет последствия сильного дождя в Екатеринбурге.