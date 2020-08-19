https://news.day.az/world/1263449.html Последствия сильного ливня в России - ФОТОРЕПОРТАЖ
Последствия сильного ливня в России - ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате сильного ливня в Екатеринбурге затопило одну из самых популярных в городе дорог.
В городском управлении ГИБДД сообщили, что улица Шефская под мостом на улице Блюхера остается недоступной для автомобилистов.
По сообщениям горожан в социальных сетях, некоторые автомобили не смогли проехать по затопленной дороге и заглохли. Сейчас пропускаются только большегрузы и автобусы. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы на ливневке, которые планируется закончить до конца дня.
Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет последствия сильного дождя в Екатеринбурге.
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