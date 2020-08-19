Еще один город Италии продает дома за один евро
На юге Италии администрация города Таранто открыла продажу семи заброшенных домов по цене в один евро. Об этом сообщается на сайте мэрии города во вторник, 18 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что приобретение домов предполагает их полную реконструкцию в соответствии с нормами экологичности и энергосбережения.
По данным местных СМИ, все семь объектов недвижимости находятся в старой исторической части города-порта, история которого берет начало в IX веке до н.э.
Многие итальянские и иностранные инвесторы уже проявили интерес к предложению. Администрация Таранто готова рассматривать проекты реконструкции, заявил мэр города Ринальдо Мелуччи.
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