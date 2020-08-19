Австралия введет обязательную вакцинацию от коронавируса

Австралии планирует ввести обязательную вакцинацию против коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я ожидаю, что она [вакцинация] будет настолько обязательной, насколько это возможно. (...) Ведь мы говорим о пандемии, которая разрушила мировую экономику и унесла сотни тысяч жизней", - сказал глава австралийского правительства.

Отмечается, что отказаться от прививки можно будет только по медицинским показаниям.