https://news.day.az/world/1263458.html Австралия введет обязательную вакцинацию от коронавируса
Австралия введет обязательную вакцинацию от коронавируса
Австралии планирует ввести обязательную вакцинацию против коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Я ожидаю, что она [вакцинация] будет настолько обязательной, насколько это возможно. (...) Ведь мы говорим о пандемии, которая разрушила мировую экономику и унесла сотни тысяч жизней", - сказал глава австралийского правительства.
Отмечается, что отказаться от прививки можно будет только по медицинским показаниям.
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