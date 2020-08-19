https://news.day.az/world/1263464.html Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 1 361
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 1 361
За последние сутки в Грузии выявлено 10 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 1 361.
Отметим, что от коронавируса скончались 17 человек.
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