За последние сутки в Грузии выявлено 10 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 1 361.

Отметим, что от коронавируса скончались 17 человек.