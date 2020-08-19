Ученые из Японии предупредили о третьей волне коронавируса

Сотрудники научного общества инфекционистов Японии заявили, что страна и Токио сейчас переживают пик второй волны эпидемии коронавирусной инфекции, возможна и третья волна, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волны, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса", - сказал председатель общества Кадзухиро Татэды.

По последним данным, в Японии выявлено около 58,5 тысячи случаев коронавируса. Скончались с начала пандемии 1 148 человек. Вылечились от инфекции почти 43 тысячи человек.