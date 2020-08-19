Nokia добилась права запрещать продажи Mercedes в Германии

Суд немецкого города Мангейм принял сторону Nokia в споре с Daimler по поводу автомобилей Mercedes. Многолетнее разбирательство касалось использования технологий мобильной связи в автомобилях, сообщает Bloomberg.

Вердикт суда дает Nokia право запрещать продажи машин в Германии. Для этого компания должна выплатить залог в размере семи миллиардов евро. В Daimler сомневаются, что будут действовать согласно вердикту. Представитель истца в свою очередь подчеркнул, что доволен принятым решением и выразил надежду, что Daimler подчинится решению суда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Суть спора связана с тем, что Nokia хочет иметь часть дохода от каждого проданного автомобиля, а автопроизводитель настаивает на выкупе лицензий для производства компонентов. В Daimler считают, что в этом случае финская компания получит слишком много денег. Автопроизводитель готовит апелляцию, так как не может понять оснований для принятого решения.

Еще в июле Федеральное ведомство Германии по делам картелей попросило судей в Мангейме обратиться в Европейский суд, чтобы уже потом вынести решение по данному спору, но те отказались. Еще несколько исков Nokia к Daimler в настоящее время рассматриваются в Мюнхене и Дюссельдорфе.

При этом в Nokia указывают, что ее схему приняли другие производители, в том числе BMW и Volkswagen. Однако позицию Daimler поддерживают и производители автокомпонентов, среди которых Continental AG и Robert Bosch GmbH. Они настаивают на включении в процесс Европейской комиссии, поскольку суть спора выходит за пределы проблем только двух компаний.