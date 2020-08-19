Французов обязали носить маски на работе

С 1 сентября по всей Франции вводится обязательное ношение масок во всех закрытых рабочих помещениях, где трудится больше одного человека, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Правительство приняло такое решение после консультаций с профсоюзами, сообщила министр труда Элизабет Борн.

Власти боятся новой волны заражений коронавирусом. За последние недели суточное число новых диагнозов стабильно превышало две тысячи. В стране с начала пандемии COVID-19 заразились 220 тыс. человек.