https://news.day.az/world/1263491.html Французов обязали носить маски на работе
Французов обязали носить маски на работе
С 1 сентября по всей Франции вводится обязательное ношение масок во всех закрытых рабочих помещениях, где трудится больше одного человека, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.
Правительство приняло такое решение после консультаций с профсоюзами, сообщила министр труда Элизабет Борн.
Власти боятся новой волны заражений коронавирусом. За последние недели суточное число новых диагнозов стабильно превышало две тысячи. В стране с начала пандемии COVID-19 заразились 220 тыс. человек.
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