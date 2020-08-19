В России выявили еще 4 828 новых случаев коронавируса

За последние сутки коронавирус был выявлен у еще 4 828 человек в России. Из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперативном штабе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прирост выздоровевших за 24 составил 6 795 человек. Число летальных исходов увеличилось на 117.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 937 321 заболевшего, 749 423 выздоровевших и 15 989 умерших.

Общее число инфицированных в мире превысило отметку в 22 млн человек, скончались 781,1 тыс. пациентов, выздоровели - 14,1 млн человек.