Мир против коронавируса

Когда в декабре 2019 года в сводках появились первые новости о коронавирусе, никто и представить себе не мог, что вирус останется с нами так долго. Пандемия COVID-19 повлияла на жизнь каждого из нас, вызвала материальные и психологические проблемы и самое страшное - стала причиной сотни тысяч смертей по всему миру. Многие думали, что коронавирус исчезнет так же быстро, как и птичий грипп, свиной грипп, Эбола и дрeугие вирусы.

Не тут то было...Кто бы мог подумать, что вспышка коронавируса в китайском городе Ухань, начавшаяся из-за местного деликатеса - супа с летучими мышами, может перевернуть на 360 градусов привычный для людей уклад жизни.

Но что произошло, то произошло, и теперь коронавирус заправляет всем миром. По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом на сегодняшний день превысило 23 млн человек. Количество умерших перевалило за 800 000, более 15,6 миллионов смогли вылечиться.

За исключением нескольких стран, мировые державы вводили карантинный режим на определенный период времени, в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране. В то же время жители ряда стран (в том числе и развитых) жалуются на безработицу и повышенный стресс в связи с пандемией.

Мир вступает во вторую волну COVID-19. О начале второй волны коронавируса в Европе говорят и предупреждают ученые континента.

Германия

Председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона заявляет, что вторая волна коронавируса в Германии уже началась и число новых заражений последовательно увеличивается. Она предупреждает об опасности утраты всех успехов, достигнутых ранее страной в борьбе с пандемией.

Франция

Во Франции в последние дни наблюдается увеличение ежедневного прироста числа заражений COVID-19. Для предотвращения стремительного распространения вируса власти страны были вынуждены ужесточить в очередной раз карантинный режим и ввести обязательное ношение масок на улицах.

Италия

А в Италии в первые дни августа было зафиксировано рекордное число новых случаев инфицирований COVID-19 с мая. Проводить дискотеки разрешается только на открытом воздухе и люди должны быть обязательно в масках. Сообщается, что 20 августа в стране могут повторно ужесточить противопандемические меры.

Польша

Польша в августе также бьет рекорды суточного количества заражений. На этом фоне правительство страны с 8 августа ввело ограничения в 19 районах страны. Эти районы, в свою очередь, разделены на "красные"и "желтые" зоны. В "красных" закрыты спортзалы, вводится запрет на проведение массовых мероприятий, а также введен обязательный масочный режим. В "желтых" районах ограничено число посетителей в кафе, магазинах и транспорте.

Примечательно, что вторая волна наступает именно в тех странах, в которых было принято преждевременное решение о разрешении массовых мероприятий, свадеб и других торжественных церемоний.

Поэтому следует помнить, что ослабление карантинного режима не означает полного исчезновения пандемии. Cмягчение карантина происходит когда количество вылечившихся начинает заметно превосходить число зараженных. Однако если люди будут воспринимать данные меры в качестве полного исчезновения болезни и отказываться соблюдать простые правила гигиены, это может обернуться большой трагедией как для них самих, так и их близких.

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az