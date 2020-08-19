В Одессе снова ужесточили карантин

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Одесса оказалась в "желтой" зоне карантина, а городские власти ввели ряд ограничительных мер. Об этом заявил заммэра Одессы Павел Вугельман в среду, 19 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, мэрия Одессы запретила работу баров, ресторанов, кафе, клубов с полуночи до 7 утра.

Также запрещены:

посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди;

работа хостелов;

проведение массовых мероприятий в заведениях общепита для 20 и более человек.

В то же время в силе остаются прежние ограничения: