https://news.day.az/world/1263505.html В Одессе снова ужесточили карантин
В Одессе снова ужесточили карантин
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Одесса оказалась в "желтой" зоне карантина, а городские власти ввели ряд ограничительных мер. Об этом заявил заммэра Одессы Павел Вугельман в среду, 19 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Так, мэрия Одессы запретила работу баров, ресторанов, кафе, клубов с полуночи до 7 утра.
Также запрещены:
- посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди;
- работа хостелов;
- проведение массовых мероприятий в заведениях общепита для 20 и более человек.
В то же время в силе остаются прежние ограничения:
- в общественных местах необходимо находиться в маске или респираторе;
- при выходе на улицу необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
- число пассажиров в общественном транспорте не должно превышать количество сидячих мест.
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