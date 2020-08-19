Мировой лидер по коммерческим космическим запускам, обладатель единственной действующей в мире сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и владелец крупнейшей спутниковой группировки Starlink, американская компания SpaceX установила новый рекорд, побив свой предыдущий, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание отмечает, что первая ступень тяжелой ракеты Falcon 9 после успешного запуска 58 космических аппаратов системы глобального интернета Starlink и трех спутников компании Planet, была сохранена в шестой раз. Таким образом SpaceX шестой раз использовала одну и ту же первую ступень носителя.

Первый полет ступени B1049 состоялся в сентябре 2018 года, когда был запущен канадский телекоммуникационный спутник Telstar 18V. Второй раз ступень была задействована в январе 2019 года, когда запускались спутники Iridium. В дальнейшем B1049 применялась для запуска спутников Starlink.