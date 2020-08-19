Европа вводит новые ограничения в борьбе с COVID-19

Власти испанской Страны Басков больше не разрешают собираться в группы больше 10 человек в рамках борьбы с COVID -19. Регион занимает второе место по уровню заражения на душу населения. Испания лидирует в Европе по числу новых случаев заболевания на 100 тысяч жителей на последние 2 недели. Этот показатель здесь вырос до 132. Второе место занимает Люксембург - 98 человек на 100 тысяч населения, третье место за Мальтой - 88,5.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Австрия пополнила список стран, ограничивающих въезд туристов из Испании.

Ирландия объявила, что ограничения "значительно" ужесточаются после того, как за последние две недели число случаев заболевания резко возросло. Эксперты в области здравоохранения говорят, что этот всплеск связан с людьми моложе 40 лет - многие из которых не знают, что инфицированы, и игнорируют социальное дистанцирование. Ирландские власти отреагировали на это призывом работать из дома и ограничением социального общения.

Ношение масок все чаще рассматривается как не стопроцентный барьер для передачи инфекций. В то время как Франция заявила, что сделает масочный режим обязательным на работе, а в Риме за его соблюдением в общественных местах строго следит полиция.

На последние две недели первую тройку европейских стран по количеству смертей от COVID -19 на душу населения возглавляют Румыния, Болгария и Люксембург.