В Южной Корее закрывают бары и клубы

В столице Южной Кореи Сеуле, в городах Инчхон и Кенги власти вновь останавливают работу ряда общественных мест, включая ночные клубы и музеи, в попытках сдержать вторую волну коронавируса COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ограничения вступают в силу со среды, теперь жителям этих городов Южной Кореи временно будут недоступны бары, ночные клубы, караоке, кафе со шведским столом, музеи. Запрещены собрания более 50 человек в помещении и более 100 человек на улице.

Жителей указанных городов призывают как минимум в ближайшие две недели поменьше выходить из дома, стараться покидать места проживания только по экстренным нуждам.