https://news.day.az/world/1263566.html В Иране число зараженных COVID-19 превысило 350 тысяч
В Иране число зараженных COVID-19 превысило 350 тысяч
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 153 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 20 125. За последние сутки в Иране выявлено 2 444 случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 350 279.
Вылечились 302 528 человек.
Из активных больных состояние 3 868 человек оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.
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