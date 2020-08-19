В Иране число зараженных COVID-19 превысило 350 тысяч

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 153 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 20 125. За последние сутки в Иране выявлено 2 444 случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 350 279.

Вылечились 302 528 человек.

Из активных больных состояние 3 868 человек оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.