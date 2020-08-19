Хакеры легализовали миллионы долларов через криптовалюты

Киберполиция совместно с международными специалистами в области криптовалют разоблачила трех человек, причастных к отмыванию $42 млн. Об этом сообщает пресс-служба МВД в среду, 19 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В начале 2020 года Департамент киберполиции начал сотрудничество с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют Binance. Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.

Уже в июне была разоблачена преступная группировка, фигуранты которой предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем. В течение двух лет злоумышленники совершили финансовых операций на $42 млн.

Теперь трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование по этому делу продолжается.