Капитал Джеффа Безоса достиг исторического рекорда

Глава компании Amazon Джефф Безос зафиксировал рекордный в истории капитал. Об этом сообщает Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Состояние бизнесмена увеличилось на $7,2 миллиардов долларов за день после роста цен на акции компании. Теперь капитал Безоса оценивается в 197,8 миллиарда долларов.

Издание отмечает, что это самый высокий показатель, который когда-либо фиксировали в Forbes за 40 лет соответствующих подсчетов.

Накануне акции Amazon выросли на 4,09% до $3312,49 за штуку. Безос владеет 11,1% акций компании. Также отмечается, что с начала года акции Amazon выросли на 73%.