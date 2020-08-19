https://news.day.az/world/1263626.html В Швейцарии прошел "шоколадный" дождь - ФОТО
В Швейцарии прошел "шоколадный" дождь - ФОТО
В Швейцарии в городе Ольтене местные жители стали свидетелями необычных осадкой в виде шоколадного порошка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Один из горожан поделился с изданием снимками, на котором запечатлен его автомобиль, покрытый похожими на какао порошок частицами.
Позднее стало известно, что причиной необычных осадков стал бой в вентиляционной системе завода Lindt & Sprüngli. Оказалось, что порошок какао попал в воздух и был разнесен сильным ветром по всей округе.
Представители завода отметили, что измельченные какао-бобы не несут вреда экологии и людям. Там также пообещали устранить неполадки в ближайшее время.
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