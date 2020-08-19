Qatar Airways назвала сумму возмещения за неиспользованные авиабилеты

С марта нынешнего года авиакомпания Qatar Airways вернула 600 тысячам клиентов стоимость неиспользованных ими из-за пандемии билетов на самолеты перевозчика.

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант, общая сумма возврата составила 1,2 млрд долларов США, то есть в среднем по 2 тыс. долларов США на один билет. Как заявил газете The Independent коммерческий директор Qatar Airways Саймон Толлинг-Смит, эта выплата ударила по показателям компании, но "наша авиакомпания достаточно сильна, чтобы справиться с этим ударом... и мы должны поступать ответственно с нашими клиентами и партнерами".

Денежные суммы возвращались клиентам в течение 30 дней с момента подачи заявки на возврат средств. По данным британского Управления гражданской авиации, которые приводит The Independent, авиакомпания Emirates возвращает деньги за билеты своим клиентам в течение трех месяцев, а Virgin Airlines - четырех. Кроме того, Qatar Airways удалось уговорить 36% клиентов обменять билеты на ваучеры, к которым авиакомпания предложила 10-процентный бонус.

Теперь же компания пытается стимулировать спрос на покупку новых билетов, предлагая очень гибкую схему: билет можно покупать за два года, дату вылета менять много раз и бесплатно, можно менять также город вылета в пределах одной страны и город прилета на другой в радиусе 8 тыс. км от указанного в билете изначально.