https://news.day.az/world/1263645.html В Нигерии террористы взяли в заложники сотни мирных жителей
В Нигерии террористы взяли в заложники сотни мирных жителей
Вооруженная группировка вторглась в город на северо-востоке Нигерии, взяв в заложники сотни мирных жителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFP).
По словам главы местного ополчения, боевики террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP) захватили город Кукава и взяли в заложники сотни мирных жителей.
По информации агентства, местные жители около двух лет проживали в лагере для перемещенных лиц из-за неблагоприятной обстановки в регионе и недавно вернулись в город.
На данный момент службы безопасности принимают меры для помощи людям.
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