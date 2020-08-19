В Нигерии террористы взяли в заложники сотни мирных жителей

Вооруженная группировка вторглась в город на северо-востоке Нигерии, взяв в заложники сотни мирных жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFP).

По словам главы местного ополчения, боевики террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP) захватили город Кукава и взяли в заложники сотни мирных жителей.

По информации агентства, местные жители около двух лет проживали в лагере для перемещенных лиц из-за неблагоприятной обстановки в регионе и недавно вернулись в город.

На данный момент службы безопасности принимают меры для помощи людям.