В Лос-Анджелесе аварийно сел Boeing 767

Самолет авиакомпании FedEx ранним утром в среду, 19 августа, из-за технической неисправности совершил аварийную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает ABC7. Момент приземления сняла камера наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Инцидент произошел в 03:50 по местному времени. У грузового Boeing 767 не выдвинулась левая стойка шасси, но экипаж благополучно посадил лайнер. Во время эвакуации один из пилотов слегка повредил ногу.

Этот случай не привел к задержке других рейсов.

Этот случай не привел к задержке других рейсов.