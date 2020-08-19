https://news.day.az/world/1263651.html В Лос-Анджелесе аварийно сел Boeing 767

В Лос-Анджелесе аварийно сел Boeing 767

В мире, 19 августа 2020 19:10 573
В Лос-Анджелесе аварийно сел Boeing 767

Самолет авиакомпании FedEx ранним утром в среду, 19 августа, из-за технической неисправности совершил аварийную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает ABC7. Момент приземления сняла камера наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Инцидент произошел в 03:50 по местному времени. У грузового Boeing 767 не выдвинулась левая стойка шасси, но экипаж благополучно посадил лайнер. Во время эвакуации один из пилотов слегка повредил ногу.

Этот случай не привел к задержке других рейсов.

 

Этот случай не привел к задержке других рейсов.

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19 августа 202016:19

Рассмотрение дела Ефремова прервало сообщение о бомбе в суде

Рассмотрение дела артиста Михаила Ефремова о смертельном ДТП, прерванное из-за эвакуации Пресненского суда Москвы, продолжилось.

Как передает РИА Новости, вынужденный перерыв в заседании произошел из-за анонимного звонка о заложенной в здании суда бомбе.

После того, как по внутренней связи прозвучало объявление о эвакуации, Ефремова увезли на автомобиле Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Остальные покинули здание самостоятельно.

В данное время Ефремова вновь привезли в суд, заседание возобновится в скором времени.

Артист обвиняется в том, что 8 июня 2020 находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он превысил скорость и выехал в районе Смоленской площади Москвы на встречную полосу, где столкнулся с легковым автофургоном, водитель которого на следующее утро умер.

обществоновостисудМихаил Ефремовминирование--разминированиетелефонный терроризм
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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