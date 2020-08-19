В Лос-Анджелесе аварийно сел Boeing 767
Самолет авиакомпании FedEx ранним утром в среду, 19 августа, из-за технической неисправности совершил аварийную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает ABC7. Момент приземления сняла камера наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Инцидент произошел в 03:50 по местному времени. У грузового Boeing 767 не выдвинулась левая стойка шасси, но экипаж благополучно посадил лайнер. Во время эвакуации один из пилотов слегка повредил ногу.
Этот случай не привел к задержке других рейсов.
Этот случай не привел к задержке других рейсов.
Рассмотрение дела Ефремова прервало сообщение о бомбе в суде
Рассмотрение дела артиста Михаила Ефремова о смертельном ДТП, прерванное из-за эвакуации Пресненского суда Москвы, продолжилось.
Как передает РИА Новости, вынужденный перерыв в заседании произошел из-за анонимного звонка о заложенной в здании суда бомбе.
После того, как по внутренней связи прозвучало объявление о эвакуации, Ефремова увезли на автомобиле Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Остальные покинули здание самостоятельно.
В данное время Ефремова вновь привезли в суд, заседание возобновится в скором времени.
Артист обвиняется в том, что 8 июня 2020 находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он превысил скорость и выехал в районе Смоленской площади Москвы на встречную полосу, где столкнулся с легковым автофургоном, водитель которого на следующее утро умер.
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