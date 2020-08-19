В Италии пассажирский поезд сошел с рельсов

На севере Милана с рельсов сошел пассажирский поезд, пострадали три человека. Об этом сообщает ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сама авария произошла в коммуне Карнай, что в 25 км к северу от Милана, когда поезд следовал по линии Милан-Лечче.

В результате ЧП пострадали два машиниста, однако их травмы незначительны, и один пассажир, который выбил окно в вагоне поезда, чтобы выбраться из него.