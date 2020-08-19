https://news.day.az/world/1263660.html В Италии пассажирский поезд сошел с рельсов
В Италии пассажирский поезд сошел с рельсов
На севере Милана с рельсов сошел пассажирский поезд, пострадали три человека. Об этом сообщает ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Сама авария произошла в коммуне Карнай, что в 25 км к северу от Милана, когда поезд следовал по линии Милан-Лечче.
В результате ЧП пострадали два машиниста, однако их травмы незначительны, и один пассажир, который выбил окно в вагоне поезда, чтобы выбраться из него.
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