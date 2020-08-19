https://news.day.az/world/1263664.html В США за последние сутки выявлено 44 204 случая заражения COVID-19
В США за последние сутки выявлено 44 204 случая заражения COVID-19
В США за последние сутки выявлено 44 204 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умер 1 341 человек.
Как сообщает Day.Az, общее число инфицированных COVID-19 в США достигло 5 657 561.
В стране от вируса умерли 175 119 человек.
В США от COVID-19 вылечились более 3 млн. человек.
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