США приостановили три соглашения с Гонконгом

Власти США приняли решение о приостановке трех двусторонних соглашений с Гонконгом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Официальный представитель госдепа Морган Ортагус заявил, что ведомство уведомило гонконгских представителей.

Он добавил, что соглашения, действия которых были приостановлены, покрывали полученные от интернациональных перевозок по морю зеркальные налоги на доход.

"Эти соглашения покрывали передачу скрывающихся от правосудия преступников, перевод приговоренных лиц", - уточнил Ортагус.