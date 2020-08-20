Норвегия введет 10-дневный карантин для приезжих из ряда стран Европы
В Норвегии установят 10-дневный карантин для жителей Великобритании, Греции, Ирландии и Австрии из-за ускорения темпов распространения коронавируса в этих странах,
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил МИД страны.
"Министерство иностранных дел рекомендует в настоящее время воздержаться от поездок без необходимости в Австрию, Грецию, Ирландию и Великобританию", - цитирует телеканал CNN выдержки из заявления министерства.
"Это также относится к городскому району Копенгагена в Дании", - отмечает норвежский МИД.
В министерстве отметили, что на этой неделе в этих странах "был превышен порог уровня инфицирования, который составляет 20 новых подтвержденных случаев COVID-19 на 100 тыс. человек за последние две недели".
Новые ограничения вступят в силу 21 августа в полночь по местному времени (1:00 по Москве).
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превышает отметку в 22,4 млн, более 787 тыс. инфицированных скончались.
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